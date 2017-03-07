川普上台 學者：經貿談判台灣壓力大
對外關係協會秘書長黃奎博今天表示，美國退出TPP，進行雙邊經貿談判，台美貿易量大，對美抵抗力又弱，極可能列第一波談判名單，未來美國恐對台灣造成非常大的壓力。
黃奎博與中央研究院歐美研究所副研究員黃偉峰，今天在立法院參加由民進黨立委邱志偉、劉世芳主辦的「美國總統川普就任後對全球政經及亞太局勢之影響」公聽會。
黃奎博表示，川普決定離開跨太平洋夥伴協定（TPP）後，現在一定是以雙邊方式與重要經貿夥伴進行自由貿易或經濟合作談判，台美貿易量大，台灣對美國的抵抗力弱，極可能會被列入第一波自由貿易談判的名單。
他說，美國對於美豬及農產品進口，還有醫療器材的智財權非常關心，如果台美展開貿易談判，這方面台灣一定會讓步，政府應對可能受影響的產業開始進行溝通。
另外，黃奎博指出，現在兩岸關係進入到不好的狀態，若此時美國又對台施壓，政府該怎麼辦？尤其美國不只會在經貿施壓，還有軍售，同時指控台灣是匯率操縱國，當川普這三支箭射向台灣，未來美國將會對政府造成非常大的壓力。
黃偉峰說，現在川普策略看起來像披著安全外衣的經濟戰略，看起來像經濟保護主義，但實際上是用軍事擴張主義，尋求貿易上的獲利空間。將來台灣跟美國談自由貿易協定（FTA），美豬可能不必然是前提，而是談判桌上的議題。
另外，黃偉峰說，中美雙方現正互相測試對方，川普在與中共總書記習近平通話時回到美國的一中政策，顯示要賣給中國一個面子，但中共要美國奉行美國定義的一中政策，接下來就看雙方怎麼談貿易、匯率等問題，中美關係的好戲現在才開始。1060307
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。