川普上台 學者：經貿談判台灣壓力大

對外關係協會秘書長黃奎博今天表示，美國退出TPP，進行雙邊經貿談判，台美貿易量大，對美抵抗力又弱，極可能列第一波談判名單，未來美國恐對台灣造成非常大的壓力。

黃奎博與中央研究院歐美研究所副研究員黃偉峰，今天在立法院參加由民進黨立委邱志偉、劉世芳主辦的「美國總統川普就任後對全球政經及亞太局勢之影響」公聽會。

黃奎博表示，川普決定離開跨太平洋夥伴協定（TPP）後，現在一定是以雙邊方式與重要經貿夥伴進行自由貿易或經濟合作談判，台美貿易量大，台灣對美國的抵抗力弱，極可能會被列入第一波自由貿易談判的名單。

他說，美國對於美豬及農產品進口，還有醫療器材的智財權非常關心，如果台美展開貿易談判，這方面台灣一定會讓步，政府應對可能受影響的產業開始進行溝通。

另外，黃奎博指出，現在兩岸關係進入到不好的狀態，若此時美國又對台施壓，政府該怎麼辦？尤其美國不只會在經貿施壓，還有軍售，同時指控台灣是匯率操縱國，當川普這三支箭射向台灣，未來美國將會對政府造成非常大的壓力。

黃偉峰說，現在川普策略看起來像披著安全外衣的經濟戰略，看起來像經濟保護主義，但實際上是用軍事擴張主義，尋求貿易上的獲利空間。將來台灣跟美國談自由貿易協定（FTA），美豬可能不必然是前提，而是談判桌上的議題。

另外，黃偉峰說，中美雙方現正互相測試對方，川普在與中共總書記習近平通話時回到美國的一中政策，顯示要賣給中國一個面子，但中共要美國奉行美國定義的一中政策，接下來就看雙方怎麼談貿易、匯率等問題，中美關係的好戲現在才開始。1060307

(中央社)