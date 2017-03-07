繁星錄取率高 校長：見證社區高中優勢
新北市光復中學、北大高中、金山高中，今年繁星推薦，都有不少學生錄取國立大學。光復中學校長曹永央表示，創校以來首度錄取台大學生，見證選擇社區高中的優勢。
曹永央今下午受訪表示，新北市光復高中繁星錄取國立大學有18人，其中，蔡承哲錄取台灣大學社會工作學系，更見證了選擇社區高中正確抉擇。
曹永央表示，感謝所有師生勤懇不懈的努力，在社區高中的生不需要去擠明星高中，在校成績名列前茅，繁星推薦時，在校成績百分比，就佔了比較大的優勢。
金山高中校長賴來展表示，金山為綜合型高中，重視學生適性輔導，學測成績揭曉後，專業輔導老師逐一約談前50%的學生，量身選擇校系，並透過導師群的關心與陪伴，報名43人，錄取41人，錄取率高達95.35%，是歷年來最高的錄取率，其中10人錄取國立大學。
恆毅高中表示，配合新北市府推動在地就學方案，清楚知道繁星推薦是最優勢管道。輔導處逐年掌握繁星推薦的發展趨勢，為高三學生安排生涯輔導課程，辦理家長及學生說明講座，以達成共識。繁星報名136名，錄取98名，其中國立大學27人。
永平高中學生餘韻卉，錄取第一志願台大會計系，她表示，高中3年完全沒有補習，因為補習太浪費時間，與同學一起留班晚自習，獲得佳績，達成父母期望的學校，她的爸爸相當高興，認為當初褔和國中畢業，選擇就近入學是正確的選擇。
安康高中學生李采芸，錄取中國醫藥大學藥學系。她從小就夢想從醫，因此選擇第三類組，儘管需要準備的科目多達10科，仍努力不懈。雖然以社區高中要念到醫科的大學不容易，但老師的努力、額外個別的諮商、準備好每一次的段考，終於藉由在校成績優異的表現，以繁星推薦的方式，達到自己的夢想。1060307
(中央社)
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