女模命案逆轉網友哀嚎 張老師教5要
女模命案案情逆轉，連日來遭媒體、網友攻訐的梁姓女子獲釋。事件引發網路「未審先判」的反省，張老師基金會建議，網友留言應掌握「五要」原則，保護他人也保護自己。
台北陳姓女模命案，犯嫌程男遭逮捕時指控梁女是共犯，梁女臉書湧入大批網友批判。士林地檢署本月6日以梁女有不在場證明為由釋放梁女，網路一片哀嚎，許多網友忙著刪除留言，或趕緊貼文反省。
張老師基金會總幹事涂喜敏表示，網路有匿名特性，易有惡意謾罵、攻擊等不負責任的行為發生，演變成網路暴力和霸凌。不論是透過文字、圖片、個人訊息，造成當事人心理壓力，都有可能觸法。
涂喜敏表示，網路上無心的一句話，可能影響他人一輩子，絕對不容小覷。張老師基金會輔導過很多遭網路攻訐的案例，總結經驗，希望提醒社會大眾，留言前應把握「五要」原則，多想兩分鐘。
「五要」原則為下：一，「要」掌握事件真實性：對真實且已經確定的事情才做發言。
二，「要」了解：了解事情的來龍去脈，不以偏概全、未審先判。
三，「要」考慮：說話前多點思考，自己的話語會造成的影響。
四，「要」避免：避免攻擊、污衊、盲從，多說好話。
五，「要」有同理心：換位思考，能考慮到別人，使自己成為一個他人願意親近，令人感覺舒服的人。1060307
(中央社)
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