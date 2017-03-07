陸財長：財政赤字率3% 積極穩妥
中國大陸財政部部長蕭（肖）捷今天表示，今年的政府工作報告和預算報告中，大陸全國財政赤字率擬按3%安排，這是積極的、穩妥的。
蕭捷是在中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議的「財政部工作和財稅改革」記者會中，做上述表示。
蕭捷說，雖然今年的赤字率和去年相比沒有變化，或者基本持平，但是赤字規模隨著國內生產毛額（GDP）的成長相應增加，是積極的。
他推算，今年的赤字規模與去年相比，增加人民幣2000億元，能滿足實施減稅政策和保障重點領域的支出需要。
蕭捷指出，從另外一個方面看，這個赤字率也是比較穩妥的。中國政府的債務率和其他國家相比，屬於比較低的，現有的赤字規模也留了餘地。
另外，在地方政府債務方面，蕭捷表示，透過採取「開前門」和「堵後門」並行、保障和規範並舉等措施，一定能夠合理控制住地方政府的債務總量，切實把債務風險關進籠子裡。
蕭捷指出，在地方政府債務問題上，財政部一直在密切關注。當前中國政府債務風險總體可控，因為中國政府的負債率並不高。
去年底，中國中央和地方政府的債務餘額約為27兆3300億元，按照國家統計局前不久公佈的去年GDP初步核算數計算，負債率約為36.7%。
蕭捷說，中國地方政府的債務風險也是總體可控的。為了防範地方政府的債務風險，財政部已經建立風險應急處置預案和分類處置指南等一系列制度。1060307
(中央社)
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