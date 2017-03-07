台中民進黨議員呼籲市府 凍漲房屋稅

我要評比

台中市去年地價稅調漲，引發民怨，市府4月將召開不動產評價委員會，11位民進黨籍台中市議員今天召開記者會，要求市府「苦民所苦」、「將心比心」，凍漲房屋稅！

台中市地方稅務局表示，目前台中市用來核定房屋稅的標準，包括房屋標準單價與地段率均為6都最低，且非自住稅率亦採法令規定最低標準1.5%課徵；為避免民眾稅賦負擔過大，會站在體諒市民角度，將心比心，討論稅基調整事宜。

民進黨籍台中市議員謝志忠、陳淑華、張耀中、王立任、陳世凱、蔡雅玲等11人，今天在台中市議會民進黨團辦公室召開記者會，要求市府站在民眾立場，凍漲房屋稅。

謝志忠表示，房屋稅每3年調漲一次，中央制定一個範圍，最後決定調漲跌幅度的還是市政府，市府有絕對的能力可以站在民眾的角度「凍漲房屋稅」。

陳淑華說，政府制定任何政策前，一定要考量後續的連鎖效應，否則因調漲稅率導致物價飆漲的連鎖反應恐怕難以預料。

張耀中指出，房屋稅是持有稅，只要有房子的民眾每年都要繳稅，跟有交易才要課稅的土地增值稅不同，市府應站在民眾立場適度壓低調幅，明年又是選舉年，市府任何決定都攸關民眾的感受，不然，綠營議員都不必選了！1060307

(中央社)