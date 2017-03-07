陸經濟數據料有利多 港股連兩天上揚
香港股市今天連續第二天收高，擺脫上週大跌頹勢。中國大陸即將公布的經濟數據，可望顯示2月經濟成長穩健，給香港股市帶來利多消息。
香港股市恆生指數上揚0.36%，或84.79點，收在23681.07點。
中國大陸公司在香港股市佔重量級地位，越來越多跡象指向大陸經濟復甦，因此香港股市展現韌性。
儘管北京政府削減全年成長目標，聚焦控制迅速成長債務帶來的風險，未來幾週內陸續公布的數據料將顯示，大陸2月經濟成長穩健。
這有助對抗美國即將升息的陰影。美國聯準會主席葉倫（Janet Yellen）3日暗示，聯準會將在3月14日起召開的下次會議升息，1060307
(中央社)
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