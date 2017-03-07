桃園補助鍋爐改燃天然氣 盼降PM2.5
桃園市環保局今天召開鍋爐改燃天然氣補助計畫說明會，希望民國108年以前，減少PM2.5排放量約38%，全力邁向PM2.5年平均值15微克/立方公尺目標。
桃園環保局今天召開「鍋爐改燃天然氣補助計畫」說明會，現場有172家廠商、217人出席，反應熱烈，顯示業者對於鍋爐改燃天然氣相當有意願。
環保局現場與業者說明此補助計畫的重點及申請程序，希望在108年以前，減少PM2.5排放量約38%，全力邁向PM2.5年平均值15微克/立方公尺的目標，使桃園的環境品質好上加好。
桃園市長鄭文燦表示，105年桃園市的PM2.5年平均值為20微克/立方公尺，離標準值15微克/立方公尺還有一段距離。由於天然氣為乾淨燃料，其燃燒產生的PM2.5是一般鍋爐的1/30。
他說，因此桃園市環保局推動「鍋爐改燃天然氣補助計畫」，鼓勵業者將生煤、木屑或重油燃料改為天然氣，促使PM2.5減量，以維護空氣品質。
環保局指出，補助計畫已於2月18日正式公告，補助期程自即日起至108年底，依鍋爐大小不同，提供新台幣30萬到60萬元不等的補助，歡迎業者踴躍申請，共創環境與經濟的雙贏。1060307
(中央社)
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