薩德部分裝備入韓 南韓朝野意見分歧

南韓國防部今天表示，終端高空防衛系統（THAAD，薩德）只針對北韓飛彈威脅，韓美兩國將儘快完成「薩德」部署駐韓美軍基地的工作。對此，南韓朝野就部署薩德意見分歧。

南韓「亞洲經濟」指出，搭載2台薩德發射架和部分裝備的C-17運輸機，於6日晚抵達位於南韓京畿道的烏山空軍基地，並被運往駐韓美軍某基地。其餘相關裝備將在1至2個月內全部抵達南韓。

有觀察認為，薩德最快將於今年4月完成部署。但，南韓軍方高層人士就此表示，薩德何時完成部署屬於高度機密，暫不宜透露。

報導指出，對於薩德裝備運進南韓，南韓政界的意見分歧巨大。執政黨自由韓國黨和右翼在野黨正黨認為，在安全危機加大的情況下，理應部署薩德；而在野黨民主黨和國民之黨對此表示強烈反對，認為此舉違反憲法的程序。

自由韓國黨發言人金成願說，「北韓昨天（6日）又發射了4枚彈道飛彈，嚴重威脅南韓和東北亞地區的安全，在這種情況下，儘快部署薩德是正確的決定。」

金成願並表示，薩德部署工作既然已正式啟動，是否需要經過國會批准的爭論已沒有意義。同時，呼籲中國大陸停止報復措施，積極參與對北韓制裁行動。

報導指出，正黨發言人吳晨煥發表口頭評論稱，一切不能以犧牲國家安全為代價，正黨堅持國家至上，並支持儘早部署薩德。同時，在大選前完成薩德部署能減少下屆政府的負擔。

據報導，南韓民主黨和國民之黨對此表示強烈反對。民主黨首席發言人尹官石在評論中指出，部署薩德是將民眾的反對呼聲和政界的要求置之不顧，尤其是在憲法法院即將對總統彈劾案進行宣判時，政府打造安全架構令人懷疑是否帶有政治意圖。

尹官石並批判，在總統職權被停止的情況下，代總統黃教安無視國會的意見，是越權行為。1060307

(中央社)