彭博：泰國低通膨低失業 最幸福國家
彭博新聞以通膨率和失業率調查全球65國的2017年痛苦指數（Misery Index），並在日前公布，泰國再度成為最不痛苦國家的榜首。台灣則是世界排名第6。
根據彭博新聞（bloomberg）在日前公布的調查指出，在通貨膨脹率和失業率的兩項調查中，全球65個國家中，2017年泰國的痛苦指數僅2.6，排名世界最優，2016年的泰國的實際痛苦指數1.2，也是世界最幸福國家。
這項調查，前5名順序分別是泰國、新加坡、瑞士、日本、冰島，台灣則是世界排名第6。痛苦指數最高的是委內瑞拉，指數高達499.7，其次是南非的32.2，第3高的是阿根廷（2016年實際情況是世界最痛苦國家）。
有學者分析，多數泰國民眾篤信佛教，樂天知命，工作不強求高薪爽缺，有工作可以溫飽即可，又是農業國家，物產豐饒，一般人生活支出100泰銖即可溫飽。1060307
(中央社)
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