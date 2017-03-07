奇美實業福利優 獲選台南市溫心企業
台南市政府勞工局推出「溫心職場認證」，共有3家企業獲選105年的「溫心企業」。獲選的奇美實業今天分享幸福企業的經驗，每年持續改善員工照顧措施，讓員工兼顧工作及家庭。
奇美實業經理許菁容表示，奇美實業在員工照顧上也每年持續改善，包括取得SA8000（社會責任標準）國際認證、從業員的持股制度、國外旅遊醫療網協助、成立退休聯誼會等措施。
許菁容表示，其中的員工國外旅遊措施，可說是創國內公司風氣之先；到國外旅遊還有令人放心的旅遊保險，並提供不影響考績的7天旅遊事假。補助金額隨年資增加，有的資深員工可獲得超過新台幣10萬元補助。
她說，奇美實業現在擁有2300多名員工，希望藉著分享這些經驗，鼓勵更多友善企業共同參與；提供安全、和諧的優質工作環境，讓勞工兼顧工作及家庭生活平衡。
台南市勞工局長王鑫基表示，去年度獲選溫心企業的分別是台灣史谷脫紙業新營廠、統一企業永康廠、奇美實業三家在地廠商。史谷脫新營廠、統一企業永康廠薪資水準皆優於同業；史谷脫新營廠在進用身心障礙員工比例上尤其突出。
王鑫基指出，奇美實業則是在率先實施週休二日、提供員工出國旅遊並提供額外的旅遊事假以及國外醫療網協助讓員工放心出國玩等措施相當完善，各自展現友善職場的特色。1060307
(中央社)
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