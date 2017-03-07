薩德裝備運抵南韓 北京：後果美韓承擔
薩德裝備陸續運抵南韓，中國大陸外交部發言人耿爽今天說，堅決反對在南韓部署薩德反導系統，也將堅決採取必要措施維護自身安全利益，「由此產生的一些後果，由美韓來承擔」。
北韓昨天發射飛彈後，終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）裝備今天陸續運抵南韓。面對北京強烈反對與經濟打壓，朝鮮半島局勢與美中韓三邊關係更趨緊繃。
中國大陸外交部今天舉行例行記者會，根據大陸央視的現場轉播，耿爽在記者會上表示，大陸堅決反對美、韓在南韓部署薩德反導系統，也將堅決採取必要的措施來維護自身的安全利益，「由此產生的一些後果，由美、韓來承擔」。
耿爽表示，再次強烈敦促有關方面，停止部署進程，「不要在錯誤的道路上越走越遠」。1060307
(中央社)
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