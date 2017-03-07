陸商務部長訪菲 召開高層經貿會議
在菲律賓與中國大陸再因南海議題發生緊張之際，菲律賓貿工部今天宣布，大陸商務部部長鍾山已經抵達菲國訪問，並與菲方召開高層經貿會議。
菲律賓貿工部今天發布新聞稿說，「新任中國商務部長鍾山7日與菲國貿工部長羅培茲（Ramon Lopez），在馬卡蒂市主持第28屆菲中經貿關係聯合委員會會議。」
新聞稿稱，這是鍾山第一次對菲進行官方訪問。
「第28屆菲中經貿關係聯合委員會」會議原定於2月23日至24日舉行，但當時大陸商務部長高虎城卻於2月22日下午突然取消行程，外媒一度猜測菲國外交部長雅賽（Perfecto Yasay Jr.）有關南海議題的言論，惹惱了北京。
鍾山是於2月24日取代高虎城升任為商務部長。菲律賓外交部於2月28日澄清，陸方取消行程是與商務部人事變動有關，無關政治因素。
雙方官員在會議上討論大陸將為菲律賓政府提供融資的優先基礎建設項目，以及大陸民間企業可能對菲投資的產業，包括下游石油、航空、廢料發電、造船以及一貫作業鋼鐵廠等。
菲律賓貿工部說明，「菲中經貿關係聯合委員會」是菲律賓與大陸的貿易、投資與經濟雙邊合作機制，在前總統艾奎諾三世時代曾因南海爭議中斷了5年，杜特蒂總統去年10月訪問北京後雙方同意恢復舉辦。1060307
(中央社)
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