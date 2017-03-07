WBC》B組東京巨蛋開打 日本交手古巴

日本隊將在今晚展開首戰，交手古巴隊，左為總教練小久保裕紀與退役強投槙原寬己交談。（美聯社）

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經典賽首輪B組今天（7日）晚間6點（台灣時間）在日本東京巨蛋展開，由地主日本隊迎戰古巴隊，也被視為是這組最有看頭的對戰組合，日本排出去年洋聯自責分率王石川步先發，對決安典薩（Noelvis Entenza）。

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日本隊先發陣容

第1棒 指定打擊 山田哲人

第2棒 二壘手 菊池涼介

第3棒 中外野手 青木宣親

第4棒 左外野手 筒香嘉智

第5棒 一壘手 中田翔

第6棒 游擊手 坂本勇人

第7棒 右外野手 鈴木誠也

第8棒 三壘手 松田宣浩

第9棒 捕手 小林誠司

先發投手 石川步

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古巴隊先發陣容

第1棒 中外野手 桑托斯（Roel Santos）

第2棒 游擊手 阿亞拉（Alexander Ayala）

第3棒 指定打擊 塞佩達（Frederich Cepeda）

第4棒 左外野手 戴斯派耶（Alfredo Despaigne）

第5棒 一壘手 薩維德拉（William Saavedra）

第6棒 三壘手 賈西亞爾（Yurisbel Gracial）

第7棒 二壘手 貝尼提茲（Carlos Benitez）

第8棒 捕手 莫雷宏（Frank Morejon）

第9棒 右外野手 塞斯佩迪斯（Yoelkis Cespedes）

先發投手 安典薩（Noelvis Entenza）

(中時電子報)