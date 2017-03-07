榮醫、榮家及榮服處合作 建置社區整合長照服務

搶救長照人力缺口，榮醫、榮家及榮服處合作建置社區整合長照服務。（黃文博翻攝）

長照2.0上路，人力卻嚴重不足，高雄榮總台南分院日前針對長照人力的缺口，主動積極結合輔導會體系的台南榮家，及台南市榮服處等單位，共商規劃人力資源整合運作，共同推動社區全方位長照服務，創造人力資源共享之最大效益。

社區整合長照服務計畫，係由高榮台南分院院長王志龍、台南榮家主任白永成及台南市榮服處處長何興隆，各率領單位內醫護、或社工師、輔導員團隊進行整合性資源合作模式，共同研商討論，會議中除了針對長照2.0最主要的人力缺口，三方達成最具效益的人力資源合作模式，另外也針對社區居民的服務照顧方式達成共識。

據高榮台南分院院長王志龍表示，社區整合性長照服務，不只要服務榮民(眷)，更要讓醫院周邊的社區民眾獲得妥善的照顧，因此結合榮服處的人力資源，親訪社區關懷據點，從養生保健的預防醫學的角度出發。

台南市榮服處處長何興隆指出，該處同仁平日即深耕於社區，藉由噓寒問暖的家訪，將愛與關懷傳遞到社區的角落；在社區整合性長照服務中，社工室林金源主任亦強調，醫院係扮演社區民眾健康促進者與使能者的角色，也會積極規劃安排醫護團隊到社區，讓榮醫、榮家及榮服處成為社區專業、貼心ㄟ的好厝邊。

另據台南榮家主任白永成強調，社區中的榮家，將扮演日間照顧與機構式照顧者的角色。

王志龍強調，「醫、養、服務」的照顧與合一，是輔導會長照行動年終極目標。讓達成目標，該分院已全力動員，協助營造快樂又健康的社區。從目前的營養供餐、社區衛教講座、體適能活動，甚或規劃社區長輩出遊等課程安排，係要落實社區居民健康自主管理念，落實「保健重於治療」的「預防策略」醫學。

(中時)