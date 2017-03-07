國立桃園高中　29位同學錄取頂尖大學

桃園高中鼓勵上繁星的同學。（甘嘉雯攝）

桃園高中鼓勵上繁星的同學。（甘嘉雯攝）

國立桃園高中2017年度大學繁星推薦入學表現亮眼，錄取北醫牙醫系1人、臺大4人、清大3人、交大1人、成大1人、政大2人、中央2人等，總計29位同學順利錄取國內頂尖大學。

學測榜首生醫班劉姿伶同學，以73級分、校排1%之亮麗成績，放棄選填醫學系的機會，依自己的興趣順利錄取「北醫牙醫系」，另有數理班林秉駿同學錄取「台大資工系」、數理班宋雲揚同學錄取「台大機械系」、生醫班蔡婷宇同學錄取「台大農經系」、生醫班林曉榆同學錄取「台大農化系」。

其他同為校排1%的同學皆以優秀的學測表測表現順利錄取心目中理想科系，如：喜愛文學想走創作路線的王存慈同學錄取「政大中文系」、王以文同學錄取「政大心理系」、游智鈞同學錄取「清大電機系」等。

繁星榜單公告後，第一個開心尖叫的莫過於錄取國立台北藝術大學「電影創作學系」的楊涵君同學，平時愛看電影的涵君尤其喜愛紀錄片，一心想往電影創作之路發展，但北藝大的電影創作系除了獨招機會外，只開放全國5個繁星名額，擔憂繁星錄取機會渺小的涵君早已報名獨招，不料今日放榜繁星錄取北藝大電影創作系，涵君終於可以往夢想更加邁進。

另外，值得一提的是林冠妤同學，喜愛動物的她有感於自然環境的嚴重破壞，許多動物的生存環境被壓迫，一心想為台灣這塊土地做些努力，經過對國內各大學校系的瞭解後，選擇國立東華大學的「自然資源與環境學系」為第一志願，雖然長輩們對此科系的職涯發展有些擔憂，但幸好有媽媽的支持，讓冠妤有勇氣為自己的理想而前進，將來可為台灣這塊土地付出心力。

校長林煥周恭喜獲得錄取的29位準大學生，勉勵在接下來的階段，更要努力充實自己，為未來的大學生涯增添色彩！

(中時)