原民會結合各社團 辦理長照宣傳

原民會結合各社團辦理長照宣傳。（吳江泉翻攝）

為因應長照2.0政策於今年度開始實施，高雄市政府原住民事務委員會結合仁武原住民協進會，在仁武區後安里活動中心，舉辦長者長期照護暨原住民福利宣導，會中同時也邀請都會北區原家中心、高雄市原住民就業服務團隊，透過市府原民會的福利網絡成員參與宣導，提供都會區地區族人更完善的服務。

會中邀請高市社會局仁愛之家胡儷靜長照專員為現場民眾解說「長期照顧十年計畫2.0」相關政策。講師除用淺白的口語說明外，更透過有獎徵答與現場長者有進一步的互動。

高雄市原民會表示，長照2.0計畫今年元旦起全面上路，由於族人廣佈各區接觸不易，為迅速讓各區族人鄉親明瞭相關資源及諮詢管道，自一月起便與高市原住民社團、教會、各部落文化健康站、部落食堂等福利據點結合推動宣導。已分別與都會區楠梓、前鎮、鳳山的在地原住民社團及教會，完成宣導活動，成效頗佳；而原鄉地區宣導3月16日將於建山里、高中里，3月21日於桃源里、勤和里，3月27日於梅山里，合計辦理5場次，而3月19日則結合社會局於那瑪夏大光教會共同宣導。

市府原民會希望透過公私部門的資源連結，讓原住民族長照權益更廣為週知。也期待原住民組織團體能夠發展長照服務，讓長者安心在都會區終老。歡迎高市各地區的原住民團體如有宣傳需要主動去電聯繫，原民會可協助安排派員前往說明。相關訊息請電洽原民會衛生福利組0774706511分機606。

(中時)