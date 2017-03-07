陸女說要來台觀光 「天天開心」在賣淫

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黃男則依妨害風化罪嫌送辦。（葉書宏翻攝）

新北市新店警分局網路巡邏時發現「天天開心」應召站色情訊息，喬裝嫖客相約深坑區某汽車旅館，順利逮捕大陸籍46歲于姓賣淫女子及43歲黃姓馬伕，于女移送至新北市專勤隊，依社會秩序維護法進行裁罰，黃男則依妨害風化罪嫌送辦。

警方調查，于女以觀光名義來台，黃嫌擔任馬伕每天可抽3000元傭金，6日晚間正好于女要拿錢給黃男，被埋伏警方查獲，黃坦承，只是負責接送小姐。警方在于女身上查獲8000元現金、保險套10個等證物。

(中時)