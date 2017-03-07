繁星放榜普台高中錄取近9成 暨大附中8成 旭光高中7成4
大學繁星入學放榜，普台高中錄取近9成、暨大附中8成、旭光高中7成4，成績都很亮麗，且普台、暨大附中及旭光高中都有錄取台大、政大、成大等各國立大學！「繁星」熠熠。
普台高中58人申請，近9成學生上榜，包辦台大、清大、交大、成大、政大、中央、中興及國立師範大學等明星學校，打出漂亮全壘打！國立大學錄取率更高達83%。
普台高中學測南投榜首的綦家承同學順利錄取台大資訊工程學系，探花傅琬雲同學也如願錄取清大材料科學工程學系，他們聞獲皆興奮歡呼！
暨大附中有51名學生上榜，達8成，主要以「醫藥類、農業類及觀餐類」為主，其中有「14所大學雙榜、5所3榜、1所4榜」，且錄取學校從台大、政大、成大、興大、暨大、北醫大、高醫大、中國醫大及輔大都有，讓全校師生同感振奮。
暨大附中的陳致呈獲錄取台大經濟系、楊家茹錄取中國醫大藥學系、張嘉珍錄取台北醫大牙體技術系、莊以琳錄取高醫大生物醫學系。
旭光高中53名學生上榜率達7成4，國立大學達23名，再創校史新高，且連續第6年有學生錄取台灣大學，再創佳績。旭光校長吳明順昨特和家長會長洪廷助頒發獎金給考取頂尖大學的學生，其中考取台大、政大、成大的同學，可獲得1萬元獎學金，勉勵他們到大學後能再接再厲，繼續發光。
旭光高中陳彥丞錄取臺大藥學系、張振豪錄取成大經濟學系、賴辰瑀及林永昌錄取政大傳播學院不分系、劉承亞錄取中央大學、許中怡錄取中興大學、李靈詮錄取中山大學、邱明翊及李政毅錄取中正大學、吳佳臻錄取台北大學等，成績亮麗。
(中時)
關鍵字：普台高中
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