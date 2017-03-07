劉德華監製主演新片《熱血合唱團》 為插曲《17歲》填詞

《熱血合唱團》首張前導海報曝光，擔任指揮的劉德華背影吊足粉絲胃口。（双喜電影提供）

劉德華投資、監製並主演的電影《熱血合唱團》舉行殺青謝師宴。（双喜電影提供）

電影《熱血合唱團》的學生演員在謝師宴上高歌，為受傷休養的華仔加油打氣。（双喜電影提供）

由博納影業及劉德華映藝公司轉投資的造夢者娛樂共同投資，劉德華親自監製與主演的青春勵志電影《熱血合唱團》，今天（3月7日）發布首張前導海報，畫面中是擔任音樂指揮家的劉德華背影，吊足粉絲胃口。

過年前因拍廣告墜馬受傷的劉德華，目前仍在醫院休養，一起合演《熱血合唱團》的演員仍舉辦一場特別的「謝師宴」，隔空演唱劉德華填詞的歌曲《17歲》，為華仔加油打氣，華仔感動之餘，也透過手機留言：「我也很想念你們！」

《熱血合唱團》是香港2015年票房之冠、《五個小孩的校長》的導演關信輝的新作品，由吳岱融、尹揚明，以及盧冠廷等人主演。

擅長以小人物溫馨故事打動人心的關信輝，這回與華仔合作，詮釋一名有教無類的國際籍指揮家，在事業有成之際回到香港，帶領一群因闖禍而被迫參加「熱血合唱團試驗計畫」，讓這群被外界視為「魯蛇」、失敗者的學生們，在音樂中找回自我，勇於面對生命的挑戰，體驗成長中的挫折與喜悅，以及同儕間的友情。

首次扮演音樂指揮家的劉德華，為求最佳演出效果，電影開拍前，特地向真正的指揮家請益，學習指揮技巧，在觀眾面前呈現更鮮活的角色。該片預計今年第4季在台灣上映，大陸目前還沒有定檔消息。

(旺報)