女性心血管疾病死亡率 高於婦癌
3月8日是婦女節，衛福部統計，女性心血管疾病死亡人數高於婦癌，卻因症狀不典型，容易被忽視而延誤就醫；在婦女節前夕，高雄市醫界呼籲大家要多關心女性朋友的健康，世界心臟聯盟並推動每年3月第2個星期5是「為女著紅日」，鼓勵大家穿紅衣服或戴紅色飾品，提醒大眾關心女性心血管的健康。
衛生局今天在市立聯合醫院舉辦關懷女性心血管疾病宣導活動，衛生局副局長林盟喬、主秘王小星、健管科長郭瑩璱及聯合醫院院長賴文德等人出席。
心臟科教授的院長賴文德說，一般以為心臟病是男性的專利，事實不然，女性高血壓、高血脂、高血糖3高引起的心血管疾病，好發年齡與男性差不多，但心肌梗塞、狹心症等冠狀動脈硬化疾病好發年齡比男性晚10年，大約在50歲以上、停經以後的比例才高。
賴文德說，女性心血管疾病的病徵較不典型，以冠狀動脈心臟病為例，一般出現典型症狀有呼吸急促、盜汗、左手臂或左下巴痠痛、胸口悶痛等，而女性常出現症狀如「心頭緊緊的」、噁心嘔吐、氣喘、背痛、視力改變等，許多婦女忙於工作、家務，對小症狀不在意，因此容易被輕忽而延誤就醫。
衛生局主祕王小星也指出，世界心臟聯盟推動（Go Red for Women）（為女著紅）行動，在每年3月第2個星期5，今年為10日，大家身穿紅衣，提醒大家重視及關懷女性心血管疾病。
衛福部統計104年國人死因顯示，女性因心血管疾病死亡人數高達1萬5200多人，是婦癌死亡人數3300多人的4.5倍，僅次於癌症死亡人數1萬8000人，而女性心血管疾病死亡率在更年期後每五年成長近乎1倍，對女性健康威脅不可輕忽。
(中時)
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