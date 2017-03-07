國立陽明高中 繁星錄取77人

國立陽明高中大學繁星錄取77人，國立暨醫學大學錄取率達62%，錄取臺大2人、清大2人、交大1人、政大3人、成大2人；台北醫學大學藥學系1人、中國醫藥大學藥學系1人，美術班錄取臺北藝術大學動畫學系、台灣藝術大學書畫系各1人，頂尖大學校系14人。長庚、高醫、中山、慈濟等醫學大學之相關校系6人，；中央、中山、中正、中興、台北大學、師大、台藝大、北藝大等30人，累計國立大學暨醫學大學53人。

數理班的林上鈞校排1%棄選台大數理領域、跨界選擇熱門的法律系財經法學組；語文班王鈺芯也是跨領域選擇國立臺灣大學森林環境暨資源學系。

榜首黃映婕同學以黑馬之姿、校排繁星2%的映婕衝出學測校排榜首 69 級分，國文、數學、自然均滿級分，錄取國立交通大學電機工程學系，映婕在校模擬考校排在 30 多名，她分享考前心路歷程:在考前看著班上許多同學請假在家或是到補習班溫書，曾經心動想請長假，後來想想自己可能會貪睡怠惰，所以堅持作息正常，每天清早從南崁坐車到學校複習準備，有問題就請教老師，然後放學再回家持續努力。

(中時)