台東劇團成立30年 文宣展登場

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台東劇團走過30年，推出30年文宣展。（台東劇團提供）

台東劇團成立30年，整理了歷年來展演活動文宣，於該劇團白立方藝廊展出，開放時間為每週二到週六，早上09:00-12:00，下午14:00-18：00，周日、周一及國定假日休館，歡迎舊雨新知參觀。

台東劇團於1986年6月15日成立，默默地在東部耕耘著藝術園地，一轉眼已30年，該劇團建築體的紅牆意象，也已成為了台東市區的藝文地標。

1993年，台東劇團推出「後山煙塵錄」，演出土地人民的生活與故事；1998年「維琴娜列車就要開」，從女性性器官探討女性追求完整獨立人格的艱辛；2003年以「海洋」劇作受邀至國家劇院實驗劇場演出……每年的文宣都訴說著不同的故事。

30年文宣濃縮了30年的歷史，台東劇團邀請台東民眾走進白立方藝廊，感受該劇團一路走來的精采生命故事。

(中時)