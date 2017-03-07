海大運動成績優良學生單獨招生 即日起開始報名

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

體育好手注意！國立臺灣海洋大學今年度運動績優成績優良學生單獨招生，從即日起開放網路報名，至3月7日截止，主要針對游泳、橄欖球、羽球、帆船、網球、足球等運動項目，共招收12名體育績優學生，相關訊息詳閱招生簡章，簡章下載網址：http://admission.ntou.edu.tw/。

海大今年針對運動績優成績優良學生單獨招生學系，分別是商船學系、航運管理學系、運輸科學系、食品科學系食品科學組、食品科學系生物科技組、水產養殖學系、環境生物與漁業科學學系、海洋環境資訊系及河海工程學系，招收運動項目包括游泳、橄欖球、羽球、帆船、網球及足球。

(中時)