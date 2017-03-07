世新解聘打0分講師 下學期不任教
世新兼任講師郭宗瑋不滿被評內容空洞，將該班學生打0分，世新大學今天表示，教評會已決議解聘郭宗瑋，而學生成績已更正完畢，郭宗瑋下學期也未排課。
世新大學廣電系兼任講師郭宗瑋，今年1月傳出因不滿學生在期末教學評鑑，以匿名評論他的教學是「內容稍顯空洞」，因此將該科學生打0分，並要求學校給他寫空洞的學生名字或要學生來跟他道歉，否則就不上傳成績，引發外界關注。
世新大學公共事務長葉一璋表示，郭宗瑋曾一度表示要辭職，但直到今天學校教評會召開前，郭宗瑋仍未繳回聘書，而先前1月、2月已分別節舉行系級和院級的校評會，今天則舉行校級教評會，會中決議將郭宗瑋解聘。
葉一璋指出，郭宗瑋的聘約是1年1聘，原本聘用期間應該到7月，但他下學期並未排課，因此現在解除聘約後，郭宗瑋就不會繼續在學校任教；未來若郭宗瑋要返回世新任教，學校也會召開「系、院、校」三級三審的教評會討論。
至於學生成績遭打0分，葉一璋指出，學生成績已在寒假由郭宗瑋更正完畢，並由系主任和另外一位老師進行確認，現在學生都已拿到更正後的成績。1060307
(中央社)
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