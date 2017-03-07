屏東紅寶石！組合作社推「屏東紅藜」品牌

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現正值紅藜採收季，農民採收完後曬紅藜。（潘建志攝）

紅藜顏色鮮豔、具高營養價值，被稱為「穀物界紅寶石」，屏東縣政府輔導原住民鄉成立協會及合作社，未來將打出「屏東紅藜」品牌。（潘建志攝）

紅藜也能製作成精華液、面膜、酵素等保養品，縣府未來會成立「屏東紅藜」品牌，也推廣副產品。（潘建志攝）

紅金來襲！紅藜因顏色鮮豔、具高營養價值，被稱為「穀物界紅寶石」，近年來成為許多人喜愛的養生食品，價格翻倍，開始有人大面積種植。屏東縣政府輔導原住民鄉成立協會及合作社，未來將打出「屏東紅藜」品牌，並將今年訂為「紅藜年」。

縣府原民處長伍麗華說，紅藜是排灣族和魯凱族傳統作物，因味苦堅硬早期很少食用，多拿來做小米酒酵母。10多年前經屏科大分析，發現紅藜具高抗氧化成分、豐富的礦物元素及必需胺基酸，一躍成為熱門食品，最近又發現具有抑製大腸癌功能。

前年底工研院受原民會委託，在屏東推廣種植紅藜，成立「屏東縣原住民特色農業推動協會」，協助族人種植無毒紅藜，目前已有121名族人加入，種植面積約68公頃，預計今年將增加至100公頃。

協會總幹事簡全基說，種植紅藜適合的土壤是透水性好、PH值介於5.5到7之間。屏東山區土質各異，最北三地門鄉多屬紅壤，PH值約4.3；最南獅子鄉土壤鹽化多石礫，PH值8以上。工研院協助以農業廢棄物製作生物炭及木醋液，進行土壤改良。

經土壤改良後紅藜單株產量大增，達3倍以上；協會也成立5個示範區，將種植步驟化，訂出SOP讓族人遵循，並集中收購提高農民利潤。理事長胡青娥說，成立協會前農民被中間商剝削，現在1斤售價由100多元漲到300、400元，讓農民很開心。

伍麗華說，紅藜也能製作成精華液、面膜、酵素等保養品，未來會成立品牌「屏東紅藜」，強調天然無毒，並附生產履歷，除了在國內推廣，也希望走出台灣，讓屏東紅寶石揚名國際。

(中時)