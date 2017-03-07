大學繁星放榜，國立竹山高中錄取51人

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大學繁星放榜，國立竹山高中成績亮眼。（廖志晃攝）

繁星放榜，竹山高中學生錄取頂尖大學。（ 廖志晃攝）

陳宗利奮發圖強成為學測大黑馬，貼心為父母著想，選讀金門大學省開銷。（廖志晃攝）

大學繁星放榜，國立竹山高中51人上榜，錄取率73.9％，其中20人錄取台政成中山等國立大學，成績亮眼；其中，黃薇萱錄取台大人類學系，陳玥彤錄取政大學國貿系！

竹山高中校長陳漢銘表示，許多同學考量未來就業，選系不選校，如黃敬宸選讀台北醫學大學藥學系、蘇品蓁考取馬偕醫學院聽力暨語言治療學系。

錄取台大的黃薇萱，喜出望外，表示將帶著全校師長、同學的鼓勵與祝福，到台大努力學習。

陳玥彤如願錄取最愛的政大國貿系，她說平時努力總算沒有白費，未來希望加強英文，成為傑出的外貿人才。

值得一提的是，吳曼瑄來自單親家庭，哥哥在學，僅母親辛苦維持家計；吳曼瑄3年來功課始終保持全校前3名，此次學測60級分，順利錄取台灣師大化學系。

陳宗利平時成績普通，校排名32％，學測考出58級分，成為大黑馬！他考量父親受傷無法工作，2個妹妹在學，新住民媽媽辛苦獨撐家計，因此，決定選讀國立金門大學企管系，希望為家裡省點開銷；同時全力衝刺國防大學考試，希望有機會錄取。

(中時)