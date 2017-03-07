香格里拉台南遠東國際大飯店「馬來西亞味之旅」熱情登場
不出國就能品嚐最道地的大馬風味！香格里拉台南遠東國際大飯店「馬來西亞味之旅」即日起至4月13日熱情登場，來自馬來西亞的新任行政總廚黃胤仁首獻絕活，推出經典肉骨茶、海鮮叻沙麵、咖哩魚、蕃茄牛小排、檳城炒粿條等40多道正宗家鄉味，一次嚐遍大馬口袋美食，每日晚餐時段供應，千萬別錯過！
香格里拉表示，消費滿千元還可參加歡樂抽獎，有機會抽得檳城香格里拉沙洋度假酒店、亞庇香格里拉莎利雅度假酒店三天兩夜海外住宿券，以及香格里拉台北或台南遠東國際大飯店住宿券等好禮，訂位專線 (06)7028856。
香格里拉台南遠東飯店新任行政總廚黃胤仁來自馬來西亞美食之都檳城，縱橫廚界二十餘年的他，曾擔任過香格里拉酒店武漢及桂林酒店的行政總廚，亦曾於洲際酒店、萬豪酒店等極具盛名的酒店任職。
這一次，黃胤仁將憑藉豐富的廚藝及管理經驗，廣博的知識與員工培訓技巧，嚴選本地新鮮農特產及世界頂級食材，結合前衛的烹飪技藝，為府城饕客創作一道道佳餚美饌。
(中時)
關鍵字：香格里拉台南遠東國際大飯店
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