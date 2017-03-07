國立苑高 繁星錄取82人
國立苑裡高中在今年度大學繁星推薦結果，錄取人數創新高，共錄取82人，國立大學共錄取37人，加上先前特殊選才錄取臺大與暨大共有40位國立大學，醫學大學錄取3位，同時本校美術班參加繁星推薦錄取北藝大、臺師大及彰師大，成績表現優異，錄取60%。
國立苑裡高中創校以來，今年首次出現醫科生，以74級分拿下苗栗縣榜首的學生許俊偉，錄取第一志願北醫大牙醫系，學生陳君珊錄取國立臺灣大學政治學系公共行政組、劉子毓錄取中國醫藥大學營養學系、梁梓成錄取高雄醫學大學運動醫學系、邱琬淯錄取語言治療與聽力學系聽力組，美術班杜珊妮錄取國立臺北藝術大學動畫學系、賴怡蓁同學錄取國立臺灣藝術大學多媒體動畫藝術學系，楊安琪錄取臺北市立大學視覺藝術學系、鄭芸婷錄取國立彰化師範大學美術學系。
(中時)
關鍵字：苑裡高中
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