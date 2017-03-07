婦人經濟困頓 警方提供愛心物資度難關
三民二分局覺民派出所警員步岳恩於日前執勤時，遇一名婦人至派出所詢問目前交通檢舉是否還有獎金制度，警員步岳恩委婉告知目前已無檢舉獎金制度後，婦人霎時面露失望。備勤警員董文崑，見婦人無助的眼神直覺有異，立刻上前攀談詢問。
費了一番功夫後，才終於讓婦人卸下心防，娓娓道出。原來該名婦人患有憂鬱症，且肩膀曾經開刀無法持重物。長期與病魔對抗，加上年紀已邁入中年，因而在求職上處處碰壁，常常三餐不繼，才想到想藉由檢舉獎金的方式，多少貼補一些家用。
覺民所警員董文崑一聽，立刻轉介相關單位，結合急難救助，與承辦員警林弘明提供愛心物資供婦人暫度難關。也告訴婦人，政府社會局、就業服務處均有提供職能進修，並鼓勵婦人走出戶外，轉個念頭，替婦人帶來希望。警員董文崑的熱心積極，也讓婦人感動萬分，離去前不斷握著警員的雙手直說：「謝謝謝謝…」。
(中時)
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