吳彥祖表哥失蹤稱吐血 艷星陳雅倫氣炸夢醒

陳雅倫爆Martin搞失蹤，稱自己吐血失聲。（圖／取自陳雅倫臉書）

51歲香港豔星陳雅倫與吳彥祖表哥Martin交往半年多，上月宣布閃電結婚，豈料傳Martin有意悔婚，今(7日)陳雅倫在臉書宣布不想亂嫁，稍早她接受專訪，認甩了Martin，還透露男方這段日子搞失蹤不接電話，終於聯繫上卻稱自己吐血失聲，使陳雅倫無奈反嗆：「黃先生，不玩了。」

陳雅倫剛剛在臉書發文，表示「不要為嫁而亂嫁」，默認和Martin婚事告吹，她接受香港《蘋果日報》電訪，自曝和Martin分手秘辛，表示兩人相愛至今五度分手，男方都會用甜言蜜語攻勢挽回，上周Martin搞失蹤，原本約好和陳雅倫見面，竟又突然放鳥，之後開腔說自己失聲吐血，到醫院照X光。

對於Martin的解釋，陳雅倫反嗆「不玩了」，「大家都是大人了，自己做過什麼心知肚明」，主動甩了男友，陳雅倫也認熱戀時期盲目，幸好有狗仔隊幫她盯緊男友，才使她冷靜，如今已從結婚美夢中清醒了。

(中時電子報)