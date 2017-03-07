家齊26名學生錄取國立頂尖大學
106學年度家齊高中繁星推薦成績亮麗耀眼。本年度繁星推薦錄取學生共有49人，創該校繁星推薦錄取人數新高，較去年成長兩成。其中，國立頂尖大學共有26人，醫學相關校系共有12人，其中藥學系計有3人。錄取的同學中，七成錄取選填的第一志願學系，表現精彩亮眼！
蔡宜蓁同學校排第一，考出該校學測最高71級分，雖為外宿生，但自律甚高，按部就班念書，高中從未補習，三年皆名列前茅，透過繁星推薦錄取臺大藥學系；陳佳琳同學高二參加成大單車節校系介紹時，對物理治療學系產生興趣，今經由繁星推薦錄取高雄醫學大學物理治療學系。
家齊科學及語文實驗班表現相當突出，科學實驗班邱惟湞同學錄取成大藥學系、翁淑婷同學錄取交大科學學士學位學程，求學穩紮穩打，在校成績優異，翁淑婷熱愛化學，曾參加化學學科能力競賽獲得台南市第六名，並代表學校參加全國決賽。
陳嬿安同學雖就讀語文實驗班，高二時開始對理科產生興趣，因此選填志願時以第三學群為主，並順利錄取中國醫藥大學藥學系。語文實驗班向培語同學國中時就開始投入同人小說的創作，以「深夏」為筆名，與同學協力經營「深夏之花」部落格，發表許多同人創作並計畫出版，在高二時參加清大中文營，決定以清大中文為目標，如今透過繁星推薦順利錄取，夢想實現之餘，能更專心地投入文學創作。
另外，陳心祈同學原本對大學校系的選擇仍有所猶豫，在繁星推薦前參觀了台大校園，繼而以台大為目標，並順利錄取台大哲學系；另外，陳暄旻同學錄取政大外交學系，並有計畫未來擴展在商學方面的進修。
(中時)
關鍵字：家齊高中
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