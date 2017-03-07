相隔25年 曾志偉憑《一念無明》再當影帝

曾志偉（中）獲馬來西亞金環獎影帝榮銜。（甲上電影提供）

去年金馬獎榮獲最佳新導演獎與最佳女配角獎的港片《一念無明》，挾著香港電影金像獎入圍8項大獎的氣勢，主角曾志偉3月5日在馬來西亞舉行的第一屆電影節金環獎打敗郭富城、柯震東等強敵，獲得最佳男演員獎的殊榮，這也是他隔了25年後，再登影帝寶座。

第一屆馬來西亞金環獎在馬來西亞吉隆坡雲頂雲星劇場舉行，曾志偉坦承坐在台下等獎項揭曉時很緊張，除了上次得到影帝寶座已經是25年前的事，加上這次競爭對手很強，包括電影《哭聲》南韓影帝郭度沅、香港影帝郭富城、台灣《再見瓦城》柯震東等人，因此當頒獎人宣布是曾志偉得獎時，他馬上與《一念無明》中飾演他老婆的金燕玲擁抱，上台後更是興奮地握緊雙拳，激動表示能夠得到國際評審肯定讓他很開心：「拍了十多年戲，出席無數頒獎典禮，坐在台下還是一樣緊張……真的好不容易，對手都很強，都是來自世界各地的影帝，我沒想過會獲獎」。

對於得獎，曾志偉歸功於「好人有好報」。據了解，1992年曾志偉獲得第11屆香港電影金像獎最佳男主角時，是主演陳可辛的導演處女作《雙城故事》；這次的《一念無明》也是黃進第一部執導的作品，因為他信任並力挺2位新導演，不計酬勞演出，才有這麼好的回報。

曾志偉笑說：「25年前拿獎，是香港的獎項，這次是國際性的獎項，唯一一樣的是，兩次都是和新晉導演合作，那年是陳可辛，這次是黃進。｣他玩笑說這大概是誠意的回報：「其實我都想他們拿新導演，結果反而是我拿了獎！」

曾志偉很疼惜後輩余文樂，之前剛入圍馬來西亞電影節金環獎時，他曾表示：「之前的『金馬獎』和『金像獎』，我都是報名角逐男配角，不想分散余文樂的票源。『金環獎』沒男配，所以才提名男主角。」但曾志偉不忘搞笑本色：「25年前，我以為譚詠麟拿獎，結果我拿，這次我以為余文樂有機會拿，結果是我，上天是公平的，哈哈！」

《一念無明》預計3月底於香港上映，台灣將於香港電影金像獎揭曉當周的周末、4月7日正式上映。

(旺報)