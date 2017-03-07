苗栗縣苑裡高中 繁星學生適才適性

苗栗縣立苑裡高中今天繁星放榜，有51名同學成功上榜，其中國立知名大學有9人，醫學相關院校系7人，繁星錄取率高達九成，創下歷年新高，全校師生同賀。

今年高三考生為三年前教育會考第一屆考生，雖然會考成績不盡理想，卻能以繁星優勢選擇自己所喜愛的校系，有的學生當初會考只拿到C，但經過三年的努力及學校針對較弱學科的強化如願進入國立大學。

武術班的潘春如利用繁星錄取國立高雄師範大學，創下體育班紀錄，美術班江雅筑，高中三年在校成績保持1%，雖然可上台清交成等名校，但以志趣為優先選擇，錄取國立台北藝術大學圖文傳播學系。

許文馨雖然當年會考成績沒有A，憑藉自己的努力，也獲得在校成績1%，以就業與志向考量，放棄錄取台大的機會，錄取台北醫學大學醫檢生技學系。

(中時)