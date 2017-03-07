成龍：拍廉價片起家 沒想過能拿奧斯卡
中國大陸全國政協委員、影星成龍今天針對自己獲得奧斯卡終身成就獎說，自己從沒想過得這個獎，回想自己40幾年前拍低成本的庸俗動作電影時，怎會想到如今會得獎？
中國人民政治協商會議第12屆全國委員會第5次會議今天邀集成龍等影視、媒體、文化界出身的政協委員舉行記者會，成龍在回答媒體提問時，作上述表示。
成龍說，當他接獲得獎通知時，第一個感覺是不相信，第二個感覺是「自己拿這個獎太年輕了」。但他還是很開心地接受。
他表示，當年自己闖出動作喜劇戲路獲得成功，闖出亞洲以為可以了。16個小時飛到美國，人家（劇組）看你表演一套拳，再打一套功夫，結果說他「英文不行，走吧」。於是他再到美國學英文，又拍了一些不適合自己的電影，一度放棄美國市場。
成龍指出，幾個月前他出國開會，班機誤點，幾家大公司老闆在等他。他請助理告訴與會者能否明天再開會，結果助理回答「全部人在等你」，「你現在牛得不得了」。但他說，「不是我牛，而是今天中國市場令我牛」。
成龍並針對外傳中美今年可能要商簽協議，讓中國大陸進口更多好萊塢電影說，開放更多大片進口「對我們壓力很大」，但這個壓力是好的。如果只是關門自己拍電影沒有競爭，就不會有今天這樣的票房成果。1060307
(中央社)
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