陸2月外匯存底重回3兆元 終止7連跌
中國大陸1月外匯存底跌破3兆美元大關後，2月外匯存底較1月增加69.2億美元，至3兆51億美元，為2016年6月以來首度增加，顯示大陸資金外流的情形得到紓緩。
香港明報今天報導，中國人民銀行（大陸央行，簡稱人行）今天公布2月外匯存底為3兆51億美元，終止連續7個月下跌的情勢，也較市場預期的2兆9690億美元的中位數為高。
大陸外匯存底之前跌破3兆美元，令市場信心大受打擊，人行副行長潘功勝日前出席全國兩會（中國人民政治協商會議全國委員會、全國人民代表大會會議）時表示，外界對中國大陸外匯存底「整數位」過分敏感，就算1月降至2兆9000億元，中國大陸仍然是全球外匯存底最高國家。
他指出，大陸外匯存底短期就算有小波動，但長遠仍然穩定健康。1060307
(中央社)
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