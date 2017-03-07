陸製首架C919大飛機 進入首飛準備

我要評比

中國商用飛機公司表示，中國大陸自主研製C919大型客機首架機已進入首飛準備狀態。

澎湃新聞今天報導，中國商飛公司副總經理吳光輝在接受媒體採訪時透露，首架機總裝下線以來，在系統集成試驗、靜力試驗、機上試驗、試飛準備等幾條主線穩步推進，項目總體進展平穩可控。已經進入首飛準備狀態。

中國商飛公司方面表示，C919日前在上海浦東機場再次完成滑行預試。下階段將繼續安排低速、中速、高速滑行試驗。

首飛機組人員正在逐步熟悉C919大型客機及各系統的性能。首飛時間將依據後續試驗和工程進度，在完成首飛技術評審後適時確定。1060307

(中央社)