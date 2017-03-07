卓蘭高中繁星上榜率9成5 成績亮眼

國立卓蘭高中延續往年的優秀成績，榜單成績大放異彩，連續6年有學生上台大，完成6連霸的高難度任務，另外還有10位學生考上成大等國立大學，3位學生則上高雄醫藥大學等醫學大學的榜單，全部推薦42名同學有40位同學上榜，錄取率達95%，遠高於全國的62%，這個成績深受家長和社區的肯定。

家住東勢的學生黃思穎以56級分錄取台大農業化學系，她說，當初選擇卓蘭高中就讀，即不希望至距離太遠的學校就讀而耗費太多的通車時間，而且社區高中的辦學成績並不會輸給都市的名星高中，在努力了三年後得到甜美的果實。

國立卓蘭高中校長劉瑞圓表示，學生在老師的指導下都很認真學習，在各方面都有亮麗的表現，今年有豐碩的成果一點都不意外，也表達對這些學生的祝賀，期望他們未來進入一流的大學，對社會國家做出貢獻。

(中時)