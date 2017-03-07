移民署金門服務站 宅配服務學生獲好評

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內政部移民署南區事務大隊金門縣服務站，與銘傳大學金門分部進行策略聯盟合作，提供海青烘焙班新生「辦證一條龍」的宅配通服務，學生覺得很窩心。

移民署金門服務隊說，這項活動結合「新南向政策及居留法令說明」、「受理申請案件」及「領證」3項服務，讓境外新生來金得以「順利居留、求學安心」。

金門服務站移民輔導團隊專程為這群前來金門就讀的年輕僑生，提供居留證案件申請與居留相關法令說明，讓初到金門的境外新生，免除在申請領用證件時往返奔波、舟車勞頓之苦。

服務站介紹了人力交流的新南向政策，也為境外新生辦理居留法令說明會、解說居留相關法律，全民健保等權益，並結合網絡夥伴交通部公路總局台北市區監理所金門監理站，提供台灣交通法令宣導及考照說明，避免新生因不熟悉法令而觸法。

金門服務站說，這次協調銘傳校方提供學校場地集中受理申請服務，讓學生能專心上課，並由校方統籌代為領件並提供求學期間聯繫窗口，以「宅配通」的行動服務，簡化流程，服務境外新鮮人，創造公部門及學校合作模式，成功促進國民外交。學生也豎起大拇指，頻說，好貼心唷。1060307

(中央社)