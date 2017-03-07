同名同姓約搶奪 得手燒車滅證遭逮

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宜蘭羅東一處檳榔攤昨天遭搶，兩名男犯嫌得手後，燒毀共乘的贓車，企圖湮滅跡證。經警方查緝，兩男已先後落網，且還是同名同姓、稱兄道弟的好友。

宜蘭羅東一處檳榔攤昨天凌晨3時遭兩名男子搶奪約新台幣5000元現金，犯嫌駕駛的贓車後來在冬山鄉撞樹起火燃燒，無人傷亡。

據了解，火警現場僅車頭輕微凹陷、起火點疑在後座。警方懷疑犯嫌是為湮滅跡證，故布疑陣，企圖將指紋等相關跡證燒得焦黑精光。

宜蘭縣警察局羅東分局今天說，警方獲報後組成專案小組調查，根據相關線索與監視器畫面之後比對分析，轄區的黃姓慣竊涉有重嫌，昨晚順利逮獲。黃嫌對強盜犯行坦承不諱。

另1名同名同姓的黃姓嫌犯今天也在親友勸說下前往警局投案，全案依違反刑法強盜罪，移送宜蘭地方法院檢察署偵辦。

據了解，這兩名同名同姓的黃姓嫌犯只差1歲，他們是多年好友卻相約行搶。1060307

(中央社)