鄭文燦勉平鎮高中棒球隊再接再厲
桃園市長鄭文燦今天表示，平鎮高中是高中棒球比賽的常勝軍，期勉球員再接再厲，以實力打破「木棒聯賽魔咒」，延續冠軍拼圖。
鄭文燦今天在桃園市府出席「表揚平鎮高中榮獲105學年度教育部棒球聯賽高中木棒組冠軍活動」。
他說，平鎮高中是青棒比賽常勝軍，105學年度奪得包括金龍盃、立德盃、黑豹旗、MAZDA盃台日高中棒球菁英賽等各項冠軍，而高中棒球聯賽硬式木棒組素有「台灣春季甲子園」之稱，全國共有43支甲組球隊參加。
他強調，桃園市計有平鎮高中、壽山高中、國立台北科技大學附屬桃園農工（北科附工）及漢英高中參加賽事，平鎮高中一路過關斬將，在冠軍賽與新北市穀保家商對決，最終以4比0擊敗穀保家商，奪下木棒聯賽冠軍。
他也說明，為鼓勵小將的優秀表現，市府依據《桃園市優秀體育人員參加國內運動競賽補助要點》及《桃園市績優體育學生獎學金及學雜費要點》，提供每位選手獎勵金2萬元及獎學金3萬元，讓選手獲得最大支持。1060307
(中央社)
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