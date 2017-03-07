基隆中小學聯運登場 千名好手齊聚競逐

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基隆市「中小學聯合運動會」今天在市立田徑場登場，共有1300多名選手在場上揮灑汗水、爭取佳績，市長林右昌說，期盼今年能有更多選手打破紀錄。

由安樂高中籌劃的「中小學聯合運動會」今天開幕，不僅有八斗國小帶來祥獅獻瑞，信義國小海洋色彩濃厚的海港囝仔，以及輔大聖心高中的聖心操等，建德國中、光隆家商等校也全力支援，無論會旗進場引導、英勇的標兵及樂隊等，都讓開幕典禮生色不少。

林右昌說，去年運動會有8項打破大會紀錄，相信選手們已經做好萬全準備，希望選手能放鬆心情、全力以赴，發揮「勝不驕、敗不餒」運動家精神，期待選手們能有更好的成績。

林右昌說，基隆市立體育場經過去年整修，已有嶄新跑道和田賽場地，感謝議長宋瑋莉及議員們的支持，市府接下來將向中央爭取9000萬元看台，及7000萬元網球場、籃球場整修經費，提供民眾更好的運動場地。1060307

(中央社)