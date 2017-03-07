雲南省長：祭重拳 1年內根治旅遊亂象

雲南省長阮成發今天針對麗江遊客被打事件說，大家對雲南旅遊是「既愛又恨、由愛生恨、愛恨交加」，為此雲南省3月將推出史上最嚴的治理措施，力爭1年時間根本改變旅遊亂象。

中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議今天舉行分組會議，雲南省代表團開放媒體採訪。阮成發在回答媒體提問時，作上述表示。

阮成發說，2016年雲南接待遊客4.31億人次，可見雲南旅遊受到大家歡迎。但另一方面，雲南旅遊「亂象叢生，讓大家生恨」。而這個恨「不是仇恨，是恨鐵不成鋼」。

他表示，雲南旅遊亂象的根源是「市場失範、業態落後、管理滯後」。更深層次的問題則是各級官員的指導思想上和定位目標上出現偏差，熱衷於追求遊客人數大幅增加，不重視遊客感受。這種思想已大大落伍，遠不能滿足人們多樣化、個性化、高端化的旅遊需求。

阮成發表示，雲南省3月底前將推出「史上最嚴的治理措施」，一手重拳整治旅遊亂象，一手大力推進旅遊轉型升級。堅決斬斷景區、旅行社、導遊、購物點之間的灰色利益鏈，堅決杜絕旅遊市場亂象頑疾。

他說，雲南要「力爭用1年的時間，從根本上改變旅遊亂象」。並作為雲南旅遊產業轉型升級的重大機遇，把雲南建設成「國內一流、世界著名」的旅遊目的地。1060307

(中央社)