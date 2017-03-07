雲南省長：祭重拳 1年內根治旅遊亂象
雲南省長阮成發今天針對麗江遊客被打事件說，大家對雲南旅遊是「既愛又恨、由愛生恨、愛恨交加」，為此雲南省3月將推出史上最嚴的治理措施，力爭1年時間根本改變旅遊亂象。
中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議今天舉行分組會議，雲南省代表團開放媒體採訪。阮成發在回答媒體提問時，作上述表示。
阮成發說，2016年雲南接待遊客4.31億人次，可見雲南旅遊受到大家歡迎。但另一方面，雲南旅遊「亂象叢生，讓大家生恨」。而這個恨「不是仇恨，是恨鐵不成鋼」。
他表示，雲南旅遊亂象的根源是「市場失範、業態落後、管理滯後」。更深層次的問題則是各級官員的指導思想上和定位目標上出現偏差，熱衷於追求遊客人數大幅增加，不重視遊客感受。這種思想已大大落伍，遠不能滿足人們多樣化、個性化、高端化的旅遊需求。
阮成發表示，雲南省3月底前將推出「史上最嚴的治理措施」，一手重拳整治旅遊亂象，一手大力推進旅遊轉型升級。堅決斬斷景區、旅行社、導遊、購物點之間的灰色利益鏈，堅決杜絕旅遊市場亂象頑疾。
他說，雲南要「力爭用1年的時間，從根本上改變旅遊亂象」。並作為雲南旅遊產業轉型升級的重大機遇，把雲南建設成「國內一流、世界著名」的旅遊目的地。1060307
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。