陳姓女模命案疑洩密 士檢分案偵辦

陳姓女模遭殺案，外界質疑違反偵查不公開，士林地檢署今天表示已分他字案偵辦，案由為洩密。

士林地檢署指出，3月1日南港發生陳姓女模命案後，台中市政府警察局第六分局於2日逮捕通緝犯程姓男子及其女友梁姓女子，循線追查發現程男等2人涉嫌本件命案，即會同台北市政府警察局南港分局共同調查蒐證。

不過，自3月3日起發現媒體報導諸多有關本件案命案細節，士林地檢署主任檢察官柯怡如即口頭告誡承辦警察機關遵守「檢察、警察、調查暨廉政機關偵查刑事案件新聞處理注意要點」規定，但媒體仍有相關後續報導，柯怡如再於3月4日以電話通知警察機關應嚴守上規定。

士林地檢署依3月3日至5日剪報簽請檢察長核定分他字案調查有無洩密情事，並在今天完成分案指定由本署柯怡如偵辦，務期偵查刑事案件慎重處理新聞，以符合刑事訴訟法偵查不公開原則，並兼顧被告或犯罪嫌疑人及相關人士之隱私與名譽。1060307

(中央社)