啟動玫瑰列車 桃警慶祝婦女節

為慶祝3月8日國際婦女節，桃園警察局長黎文明率同三名副局長、主任秘書及督察長等，今天親自送玫瑰花給女性員警、工友、志工們。

黎文明對於長久以來協助警察局熱心服務的婦女志工夥伴們，獻上感謝花朵，他說，婦女志工不但要兼顧工作與家庭主婦的角色，更要長期志願參與各項警政服務作為，由於她們辛勤努力與無怨無悔地付出，使警政工作剛柔並濟品質精進。

對於女性同仁平日忙碌於工作、家庭及小孩，壓力不比男性同仁低，令人敬佩，他也時時提醒男性同仁要關懷母親及體恤牽手辛勞，記得適時表達愛意與感謝。1060307

(中央社)