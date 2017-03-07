桃園高職博覽會 展現學校特色
桃園市教育局11日、12日在國立台北科技大學附屬桃園農工（北科附工）舉辦高中高職博覽會，計全市38所高中職及五專設攤。
鄭文燦今天在市府出席「106年桃園市高中高職博覽會」記者會，他說，計有全市高中職、新生醫護管理專科學校及新設校的新屋高中等38所高中職及五專設攤，展現學校多元特色；現場也設有升學輔導諮詢攤位，歡迎學生及家長參與，發掘學子興趣及專長。
他表示，今年的高中高職博覽會以「創藝桃園跨全球，亞洲矽谷創美好」為活動主軸，「亞洲‧矽谷計畫」及智慧城市等議題，正與高中職教育息息相關，可透過在高中職階段多元課程設計，結合實驗教育、智慧教室、Maker（創客）實作、國際交流等規劃，開發學生興趣及專長，讓教育能符合社會趨勢與產業需求。
他說，「亞洲‧矽谷計畫」強調軟硬體結合，將創意創新發展的多元軟體，結合工業生產及製造，發展工業4.0、智慧機器人、人工智慧、大數據管理等，讓產業結合新科技發展，引領產業轉型。
鄭文燦也指出，桃園技職教育約佔6成，高中職畢業後進入科技大學或一般大學的升學管道也很暢通；實施12年國教後，桃園是目前率先全國、唯一進行完整免試入學試模擬測驗及分發的就學區，落點準確。1060307
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。