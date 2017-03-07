桃園高職博覽會 展現學校特色

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桃園市教育局11日、12日在國立台北科技大學附屬桃園農工（北科附工）舉辦高中高職博覽會，計全市38所高中職及五專設攤。

鄭文燦今天在市府出席「106年桃園市高中高職博覽會」記者會，他說，計有全市高中職、新生醫護管理專科學校及新設校的新屋高中等38所高中職及五專設攤，展現學校多元特色；現場也設有升學輔導諮詢攤位，歡迎學生及家長參與，發掘學子興趣及專長。

他表示，今年的高中高職博覽會以「創藝桃園跨全球，亞洲矽谷創美好」為活動主軸，「亞洲‧矽谷計畫」及智慧城市等議題，正與高中職教育息息相關，可透過在高中職階段多元課程設計，結合實驗教育、智慧教室、Maker（創客）實作、國際交流等規劃，開發學生興趣及專長，讓教育能符合社會趨勢與產業需求。

他說，「亞洲‧矽谷計畫」強調軟硬體結合，將創意創新發展的多元軟體，結合工業生產及製造，發展工業4.0、智慧機器人、人工智慧、大數據管理等，讓產業結合新科技發展，引領產業轉型。

鄭文燦也指出，桃園技職教育約佔6成，高中職畢業後進入科技大學或一般大學的升學管道也很暢通；實施12年國教後，桃園是目前率先全國、唯一進行完整免試入學試模擬測驗及分發的就學區，落點準確。1060307

(中央社)