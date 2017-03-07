劉德華飾演指揮 團員唱華仔歌集氣
藝人劉德華監製與主演的新片「熱血合唱團」日前完成拍攝，劉德華雖不慎墜馬意外受傷，還在休養，合演的演員隔空演唱歌曲為他打氣，劉德華也手機留言說，「我也很想念你們」。
劉德華日前不慎發生墜馬意外，造成骨盆、脊椎受傷，但在今天發佈由他主演的「熱血合唱團」前導海報中，仍可以見到在片中擔任指揮家的劉德華身影。
劉德華這次在「熱血合唱團」飾演一位有教無類的國際籍指揮家，返港帶領一群不被看好的學生組成合唱團，第一次飾演指揮家的劉德華，為求演出有最佳效果，事前特地請教了真正的指揮家，務求將角色活現觀眾眼前。
劉德華目前雖然仍在修養中，但一起合演的演員，包括吳岱融、尹揚明、盧冠廷等，仍然舉辦一場具有心意的「謝師宴」，隔空演唱劉德華的歌曲「17歲」幫他打氣，「嚴sir（華仔戲中角色），我們好掛念你，加油」。劉德華事後看到短片，也透過手機留言說，「我也很想念你們」。
盧冠廷感性地表示，從來演戲都沒拍過要流淚的哭戲，怎樣試都不成功，「甚至我想到老婆有個三長兩短，我都哭不出來」，沒想到拍攝時，真的感動流淚。1060307
(中央社)
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