孩童食道卡魚刺該看哪科 醫師解惑
孩子食道卡魚刺，究竟該看小兒科還是腸胃科？正解是「耳鼻喉科」，醫師表示，99%卡魚刺問題都可在耳鼻喉科解決，呼籲卡魚刺最好儘快就醫取出，避免食道發炎或刺破大動脈。
一名網友日前因孩子食道卡魚刺，在耳鼻喉科診所醫師用鼻喉軟式內視鏡檢查後，建議轉往大醫院處理，不料醫院急診值班醫師先後聯絡小兒科、腸胃科，卻被互踢皮球，最後只能退診，上臉書爆料公社爆料。
新光醫院耳鼻喉科主治醫師李佳融今天受訪時說，高達99%的卡魚刺事件都可以找耳鼻喉科，「這是我們的專業」，若是魚刺卡得淺，只要在門診就能用內視鏡夾掉，若卡到食道深處，可能就得跑大醫院全身麻醉，大約10到20分鐘就能取出。
不過，多數小朋友用內視鏡檢查時，都會動來動去，很難乖乖配合，最後都只能到大醫院全身麻醉夾出。
李佳融指出，魚刺卡食道多數只會造成輕微撕裂傷，但若是魚刺太尖就得特別當心，因為食道後面就是大動脈，一旦刺破大動脈造成大出血，「幾乎就沒救了」。
以往老一輩常分享偏方，認為魚刺卡食道只要吞醋、吞白飯就行，這些都是錯觀念，李佳融說，吞白飯會把魚刺帶往更深的地方，增加取出難度；至於吞醋，根本是無稽之談，孩子食道粘膜脆弱，還可能導致食道灼傷。
李佳融表示，如不慎誤吞魚刺卡到喉嚨、食道，最好在3天內就醫，否則恐演變成食道、喉嚨發炎，國外曾出現民眾卡魚刺不以為意，直到魚刺刺破大動脈，送醫急救仍不治的悲劇，不可不慎。1060307
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。