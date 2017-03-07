孩童食道卡魚刺該看哪科 醫師解惑

孩子食道卡魚刺，究竟該看小兒科還是腸胃科？正解是「耳鼻喉科」，醫師表示，99%卡魚刺問題都可在耳鼻喉科解決，呼籲卡魚刺最好儘快就醫取出，避免食道發炎或刺破大動脈。

一名網友日前因孩子食道卡魚刺，在耳鼻喉科診所醫師用鼻喉軟式內視鏡檢查後，建議轉往大醫院處理，不料醫院急診值班醫師先後聯絡小兒科、腸胃科，卻被互踢皮球，最後只能退診，上臉書爆料公社爆料。

新光醫院耳鼻喉科主治醫師李佳融今天受訪時說，高達99%的卡魚刺事件都可以找耳鼻喉科，「這是我們的專業」，若是魚刺卡得淺，只要在門診就能用內視鏡夾掉，若卡到食道深處，可能就得跑大醫院全身麻醉，大約10到20分鐘就能取出。

不過，多數小朋友用內視鏡檢查時，都會動來動去，很難乖乖配合，最後都只能到大醫院全身麻醉夾出。

李佳融指出，魚刺卡食道多數只會造成輕微撕裂傷，但若是魚刺太尖就得特別當心，因為食道後面就是大動脈，一旦刺破大動脈造成大出血，「幾乎就沒救了」。

以往老一輩常分享偏方，認為魚刺卡食道只要吞醋、吞白飯就行，這些都是錯觀念，李佳融說，吞白飯會把魚刺帶往更深的地方，增加取出難度；至於吞醋，根本是無稽之談，孩子食道粘膜脆弱，還可能導致食道灼傷。

李佳融表示，如不慎誤吞魚刺卡到喉嚨、食道，最好在3天內就醫，否則恐演變成食道、喉嚨發炎，國外曾出現民眾卡魚刺不以為意，直到魚刺刺破大動脈，送醫急救仍不治的悲劇，不可不慎。1060307

(中央社)