未婚媽媽之家挖出嬰屍 愛爾蘭總理震驚

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愛爾蘭總理肯尼（Enda Kenny）今天對於在一家未婚媽媽之家發現死亡多時嬰孩一事表示「實在駭人聽聞」，若有必要，當局將擴大調查先前由教會經營的未婚媽媽之家。

路透社報導，官方指派的調查人員3日在他們形容為「讓人震驚」的挖掘後表示，這些發現於愛爾蘭一家「媽媽和寶寶之家」下水道的嬰屍，從新生兒到3歲孩童都有。

2014年，愛爾蘭政府下令調查西部突安鎮（Tuam）的未婚媽媽之家。當時當地有位歷史學家的研究調查顯示，這個未婚媽媽之家的無名墓中，似乎埋了800具以上兒童遺體。

在野黨國會議員和權益團體敦促政府對更多地點進行挖掘。

肯尼說：「這並非發生於遠古以前的事，而是我們這個時代出現的一些案例。」

工作小組正在調查另外17個教會經營的未婚媽媽之家。但權益團體說還有更多類似情況，而外界對於嬰孩埋葬方式和地點幾乎一無所知。

權益團體「Justice for Magdalenes Research」聲明指出：「我們知道逾180家機構、仲介商和個人與愛爾蘭未婚媽媽和她們孩子有所關聯。」

官方記錄顯示，1930到1950年代，「非婚生」孩童的死亡率往往是婚生子女的5倍以上。平均來說，每4名非婚生兒童，就有1個以上夭折。（譯者：中央社周慧盈）1060307

(中央社)