大學繁星放榜 台南高校成績亮眼出色

大學繁星放榜，興國高中共計59位學生錄取或通過醫學系，學生成績相當出色。（萬于甄攝）

大學繁星入學7日放榜，台南新營興國高中今年110位申請繁星，有59人上榜，32位確定錄取國立大學，5位通過醫學系；麻豆黎明高中則有32名學生申請繁星，22人上國立大學，上榜率超過7成，表現也很出色。

南光中學共計99人申請繁星推薦，錄取總人數為61人，約6成上榜率，其中錄取國立大學有32人，通過醫學系則有3人。南光中學教務主任鄭喬分表示，錄取學生幾乎9成屬6年一貫教育，今年成績相當優秀。

(中時)