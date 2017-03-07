白宮疑抄埃克森美孚新聞稿 網友：糗了

美國白宮今天發布的聲明稿與石油巨擘埃克森美孚公司（ExxonMobil）的新聞稿有一整段幾乎雷同，另還可找到幾乎一字不差的句子，有人說他們簡直是心心相印，網友也說：糗了！

「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，埃克森美孚新聞稿強調，計畫在10年間投入200億美元，發展11個化學和天然氣項目，創造4萬5000個就業機會。

白宮在同一小時發布聲明，對埃克森美孚的擴展計畫自我居功，並說「瀰漫全國的樂觀精神已促成就業成長，而這只是開端。」

記者殷格拉漢（Christopher Ingraham）在推特並列兩則聲明指出，白宮新聞稿有一段幾乎整個抄自埃克森美孚新聞稿，另有一個句子幾乎一字不差。

川普還透過臉書影音，進一步讚揚埃克森美孚的舉動。

然而華郵指出，埃克森美孚的投資計畫早在4年前的2013年即展開，白宮讚賞埃克森美孚的投資計畫，提及川普「承諾把工作帶回美國」之時，通用汽車（General Motors）今天宣布，在密西根州裁員1100人。

網友反應「糗大了」、「川普對2013年以來便開始籌備的計畫邀功，悲哀」。也有人毫不留情地說：「川普手下說謊又懶。」（譯者：中央社羅苑韶）1060307

(中央社)