白宮疑抄埃克森美孚新聞稿 網友：糗了
美國白宮今天發布的聲明稿與石油巨擘埃克森美孚公司（ExxonMobil）的新聞稿有一整段幾乎雷同，另還可找到幾乎一字不差的句子，有人說他們簡直是心心相印，網友也說：糗了！
「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，埃克森美孚新聞稿強調，計畫在10年間投入200億美元，發展11個化學和天然氣項目，創造4萬5000個就業機會。
白宮在同一小時發布聲明，對埃克森美孚的擴展計畫自我居功，並說「瀰漫全國的樂觀精神已促成就業成長，而這只是開端。」
記者殷格拉漢（Christopher Ingraham）在推特並列兩則聲明指出，白宮新聞稿有一段幾乎整個抄自埃克森美孚新聞稿，另有一個句子幾乎一字不差。
川普還透過臉書影音，進一步讚揚埃克森美孚的舉動。
然而華郵指出，埃克森美孚的投資計畫早在4年前的2013年即展開，白宮讚賞埃克森美孚的投資計畫，提及川普「承諾把工作帶回美國」之時，通用汽車（General Motors）今天宣布，在密西根州裁員1100人。
網友反應「糗大了」、「川普對2013年以來便開始籌備的計畫邀功，悲哀」。也有人毫不留情地說：「川普手下說謊又懶。」（譯者：中央社羅苑韶）1060307
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。